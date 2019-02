Nathalie Van Dender (23) stelt thriller ‘Erfenis Twister’ voor: “In twee weken was boek klaar” Kristof Baelus

17 februari 2019

14u22 0 Herentals Nathalie Van Dender stelde in de polyvalente ruimte van de Herentalse bib haar eerste boek ‘Erfenis Twister’ voor. Ze schreef haar boek twee jaar geleden tijdens haar revalidatie na een spoedoperatie aan haar appendix.

Na haar spoedoperatie was Nathalie drie maanden buiten strijd, in twee weken tijd schreef ze haar eerste boek ‘Erfenis Twister’. Tijdens zijn ontvoering gaat het hoofdpersonage doorheen het boek opzoek naar het overlijden van zijn grootmoeder en de daarbijhorende erfenis. Nathalie stelde deze spannende thriller voor in de bib aan haar familie, vrienden en de inwoners van Herentals.

Het boek is al even verkrijgbaar maar toch plande de schrijfster nog een boekvoorstelling. “Toen ik met een vriend iets ging drinken spoorde hij mij aan om mijn boek voor te stellen aan de Herentalsenaren. In het begin twijfelde ik hierover maar al snel zette ik alles in het werk om de voorstelling te laten doorgaan”, zegt Nathalie.

Schrijven op trein

Gezien het boek een open einde bevat was er nog ruimte voor een vervolgverhaal. Momenteel schrijft ze rustig verder aan het vervolg van haar eerste boek. “Mijn tweede boek zal wat langer op zich laten wachten wegens tijdsgebrek. Momenteel schrijf ik enkel op de trein van en naar school”, klinkt het.

Of de jonge schrijfster tevreden is met haar eerste boek? “Ik heb nooit de bedoeling gehad het boek uit te geven, ik wilde gewoon weten of het goed geschreven was toen ik het naar de uitgeverij verzond. Ik ben zeer blij dat het zo gelopen is.”