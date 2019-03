Nacht van de geschiedenis in Lakenhal Jef Tegenbos

07 maart 2019

10u42 0 Herentals Sus Van Olmen en Stijn Avonds zijn op dinsdag 19 maart in de Lakenhal van Herentals te gast in het kader van de Nacht van de geschiedenis. Het thema van deze editie is Meesterschap. In dat verband heeft de Herentalse afdeling van het Davidsfonds twee specialisten in hun vak uitgenodigd.

Sus Van Olmen is in Noorderwijk teler van asperges en in Noorderwijk en ver daarbuiten gekend voor zijn kwaliteitsproduct.

Stijn Avonds is hoefsmid en gespecialiseerd in de bekapping van paarden. Stijn Avonds volgde zijn gespecialiseerde opleiding in Brussel en het Amerikaanse Oklahoma.

De avond begint om 20 uur. De toegang bedraagt 5 euro. Leden van het Davidsfonds en houders van een vrijetijdspas kunnen de avond bijwonen voor 3 euro.