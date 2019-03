Na klachten bewoners Wilgenlaan: glasbolpeters moeten sluikstorten tegengaan Kristof Baelus

14u57 0 Herentals Enkele buurtbewoners uit de omgeving rond de glasbollen in de Wilgenlaan in Herentals zijn het sluikstorten meer dan beu. Glasbolmeter of -peters zullen dit probleem mee aanpakken, toch is de buurt niet volledig tevreden.

Aan de glasbollen in de Wilgenlaan wordt bijna wekelijks afval gedumpt door sluikstorters. De buurtbewoners hebben er genoeg van en willen een degelijke oplossing die het sluikstorten permanent zal tegengaan.

“Bijna altijd als je voorbij de glasbollen komt ligt er afval, dat hoort niet. Wij willen een nette buurt en geen vuilnisbelt”, klinkt het. “Momenteel ligt er weer wat afval, enkele maanden geleden werd een zelfs een fiets gedumpt.”

IOK zal in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven glasbolmeters en -peters inzetten. Deze personen gaan na een korte opleiding aan de slag met handschoenen, vuilniszakken en prikkers om de buurt rond de 30 glasbollen in de stad glasbollen proper te houden. Wil je zelf deelnemen aan dit project en een glasbol in je buurt onderhouden? Dat kan na aanmelding via mooinmakers@iok.be.

Ook de stad wil zich inzetten om enkele acties te ondernemen, maar het sluikstorten tegengaan blijkt geen eenvoudige klus. “We halen regelmatig het afval op en proberen te achterhalen wie de sluikstorters zijn”, klinkt het. “We zullen ook mobiele camera’s plaatsen op strategisch bepaalde plaatsen om zo de sluikstorters te kunnen identificeren.”

