N-VA wil bushalten overdekt maken 29 maart 2018

Vanaf 3 april wordt buslijn 220 doorgetrokken naar Morkhoven-Dorp, wat wil zeggen dat er een nieuwe bushalte komt aan de kerk in de Sint-Niklaasstraat. N-VA vroeg op de gemeenteraad of er een mogelijkheid was om die nieuwe halte overdekt te maken, alsook de halte aan het Parochiecentrum in Noorderwijk. Die vraag werd goed onthaald door de stad. Schepen van Mobiliteit Jan Michiels zei dat ze met deze vraag al concreet bezig zijn. "Ze gaan eerst kijken welke plaatsen daarvoor geschikt zijn. We gaan dit project goed opvolgen", aldus Stefan Verraedt, N-VA raadslid. (MVBO)