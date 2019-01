N-VA vrijgesproken? Andere partijen vallen uit de lucht Kristof Baelus

07 januari 2019

20u34 0 Herentals Donderdag boog de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zich over de klacht die sp.a, Herentals-Anders, Open VLD HNM en Groen indiende tegen N-VA. De partijen zijn van mening dat er in de verkiezingsuitgaven van N-VA Herentals onregelmatigheden geslopen zouden zijn. N-VA Herentals beweert vandaag vrijgesproken te zijn. De andere partijen zijn niet op de hoogte.

N-VA stuurde een persbericht uit, waarin staat dat ze zijn vrijgesproken over de hele lijn. De klacht zou volgens N-VA alleen ingediend zijn om de partij te schaden. De partijen die de klacht neerlegden weten nog van niets. “Wij zijn officieel nog niet op de hoogte gesteld van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen”, zegt Jan Bertels (s.pa).

Het is merkwaardig dat N-VA Herentals blijkbaar op de hoogte is van het resultaat van de uitspraak zonder dat er een officiële bevestiging te vinden is. “We hebben inderdaad nog geen bevestiging op papier gekregen”, zegt voorzitter Arnout De Cuyper (N-VA). “Eerst hebben we het resultaat via via vernomen en hebben dan contact opgenomen met de griffie waar we de bevestiging kregen.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.