N-VA moet nu ook voor Raad van State onschuld bewijzen Kristof Baelus

15 januari 2019

22u27 2 Herentals De Herentalse partijen Groen, Herentals-Anders, Open VLD HMN en sp.a gaan in beroep en trekken naar de Raad van State. Ze vinden dat er onregelmatigheden geslopen zijn in de verkiezingsuitgaven van N-VA. Zij werden hiervoor echter over de ganse lijn vrijgesproken door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maar moeten zich nu dus opnieuw in beroep verdedigen bij de Raad van State.

“Volgens ons was de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet correct”, zegt Peter Verpoorten van Groen. “De burgers van Herentals verdienen een grondig onderzoek van hun meldingen, wij vragen aan de Raad van State om dit onderzoek correct te voeren.”

De Raad van State heeft nu 60 dagen tijd om de zaak te onderzoeken. De Raad kan terug bewijsstukken opvragen en getuigen verhoren vooraleer zij hun oordeel vellen. Volgende week zal N-VA en CD&V gewoon van start gaan met het besturen van stad Herentals. De installatievergadering zal vrijdagavond 25 januari plaatsvinden.

“Wij zijn vorige week door de Raad voor Verkiezingbetwistingen over de hele lijn vrijgesproken”, zegt N-VA voorzitter Arnout De Cuper. “Punt voor punt hebben we deze lasterlijke beschuldigingen weerlegd, en dat zullen we nog een keer doen.”

Bij N-VA vinden ze een droevige vertoning die de oppositie opvoert. “Eerst de verkiezingen verliezen en daarna een tweede keer voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Nu dit er ook nog eens bij”, klinkt het bij N-VA.