Muziekkorpsen palmen het Koetshuis in 22 mei 2018

In het Koetshuis, rechtover kasteel Le Paige, Nederrij in Herentals, heeft op zondag 27 mei een nieuwe editie van 'Open Park' plaats. 'Open Park' is een muziekfestival waar alle muziekkorpsen uit Groot-Herentals aan deelnemen. Tussen de diverse optredens is er een kleine pauze. De namiddag wordt om 13.30 uur geopend door het Jeugdorkest van Sint-Jozefscollege. Nadien is het de beurt aan het Harmonieorkest van het College en Music-Band Avanti uit Herentals. Zucht naar Kunst uit Morkhoven en De Noorderzonen uit Noorderwijk sluiten de namiddag af. De toegang is gratis. (TJH)