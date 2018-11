Multiculturele brunch in zaal 't Hof Jef Tegenbos

26 november 2018

Samen met deN Babbelhoek organiseert de derdewereldraad van Herentals op zondag 2 december een multiculturele brunch. Het menu bevat een waaier aan zuiderse specialiteiten. De deelnameprijs bedraagt 18 euro. Kinderen van vier tot veertien jaar kunnen deelnemen voor 7 euro. Voor kinderen tot en met drie jaar is de deelname gratis.

De brunch heeft plaats in zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 in Herentals. De deuren zijn geopend van 11 uur tot 13.30 uur. Inschrijven kan tot en met donderdag 29 november bij de dienst internationale samenwerking, Markgravenstraat 107 in Herentals. Telefoon: 014/21.21.86.