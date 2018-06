Moordverdachten wachten in cel op confrontatie 23 juni 2018

02u37 0

De verdachten voor de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) uit Grobbendonk blijven in de cel. De raadkamer heeft zowel de aanhouding van Marco L. (43) als Ashley V.D.V. (33) uit Herentals verlengd.





Moordverdachte Marco L. werd gisteren opnieuw onder zeer zware beveiliging vanuit de gevangenis in Turnhout naar het gerechtsgebouw een paar honderd meter verderop gebracht. Volledig geboeid, met een blinddoek over zijn ogen en een koptelefoon op zijn hoofd tijdens het transport. Achter de wagen waarin Marco L. vervoerd werd, reed een tweede politiewagen als extra beveiliging en om alles mee in de gaten te houden. "Mijn cliënt begrijpt niet waar deze speciale veiligheidsmaatregelen voor nodig zijn", liet advocate Evelyne du Moulin zich ontvallen bij het zien van het bijzondere transport. "Hij is de jongste tijd opvallend rustig. Een groot verschil met de eerste dagen dat hij hier zat", klinkt het in de gevangenis.





Marco L. noch Ashley V.D.V. beroepen zich nog langer op hun zwijgrecht. Beiden hebben ze verklaringen afgelegd over wat er precies gebeurd is tussen het moment dat ze Christine Lenaerts gegijzeld hebben en het moment dat de gevangenisverpleegster werd gewurgd en dood achter gelaten in een bosje naast het kanaal in Olen. Ashley V.D.V. probeert de schuld zoveel mogelijk in de schoenen van Marco L. te schuiven. In hoeverre L. de moord bekend heeft, is niet geweten.





Beide moordverdachten werden alleen nog maar afzonderlijk verhoord. "Tot een confrontatie tussen beiden is het nog niet gekomen", zegt Vincent Andries, raadsman van Ashley V.D.V. (JVN)