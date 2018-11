Moordverdachten Christine Lenaerts blijven in de cel JVN

09 november 2018

De raadkamer in Turnhout heeft vandaag de aanhouding verlengd Marco L. en Ashley V.D.V. (33) uit Herentals. Het duo wordt verdacht van roofmoord op en wederrechtelijke vrijheidsberoving van gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk). Christine Lenaerts werd op 26 april gevonden langs het kanaal Herentals-Bochelt in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas. Christine Lenaerts was op dat moment al enkele dagen vermist. Ze was ontvoerd door Marco en Ashley. Het koppel vluchtte na de moord naar Spanje en kon daar worden opgepakt.