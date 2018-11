Moordverdachte ontkent ook tijdens reconstructie intentie tot doden Jef Van Nooten

20 november 2018

13u56 0

Het parket heeft maandag in de Nijverheidsstraat in Herentals een reconstructie gehouden van de moord op Sonja Mertens (56). De 48-jarige Danny S. toonde er aan de speurders hoe hij de vrouw in de badkamer bont en blauw heeft geslagen totdat ze aan haar verwondingen was overleden. Het fatale partnergeweld deed zich voor op 5 september. Nadat Sonja geen teken van leefde meer vertoonde, trok Danny S. naar zijn zus. Nadien vluchtte hij weg voordat de politie ter plaatse was. De dag nadien werd hij door de politie bij de kraag gevat in een chalet in een bos enkele kilometers verderop. Danny S. hield ook tijdens de reconstructie vol dat het nooit zijn intentie was geweest om zijn vriendin Sonja Mertens te doden. Hij gaf wel toe dat hij haar meerdere zware slagen had gegeven. Het onderzoek wordt wellicht pas in het voorjaar van 2019 afgerond.