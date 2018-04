Moordverdachte onder observatieregime in gevangenis 14 april 2018

02u30 0 Herentals De raadkamer heeft gisteren de aanhouding bevestigd van Babur Y. (23) uit Herentals. De man wordt verdacht van de moord op zijn vriendin Eleonore De Strijcker midden maart van dit jaar in haar woning aan de Kleerroos.

De vrouw werd met enkele messteken over heel het lichaam afgemaakt. De man legde ondertussen bekentenissen af. Hij vertelde onder meer dat hij voor de feiten sterke drank had gedronken.





"Dat maakt inderdaad deel uit van zijn verklaring, maar is uiteindelijk maar een detail", vertelt zijn raadsman Peter Verpoorten.





"Hij is de afgelopen week nog eens uitgebreid verhoord. Daarbij heeft nogmaals zijn relaas gedaan. We hebben voor de raadkamer zijn vrijlating niet gevraagd. Dat zullen we tijdens het onderzoek ook niet doen."





Zwaar onder de indruk

Volgens zijn raadsman beseft de verdachte wel degelijk wat hij gedaan heeft. "Hij is zwaar onder de indruk. Hij wordt in de gevangenis ook nauwgezet in de gaten gehouden uit vrees dat hij zichzelf iets zou aandoen."(VTT)