Moordverdachte heeft blanco strafregister DODER ELEANORE KWAM ALS 16-JARIGE VANUIT AFGHANISTAN NAAR ONS LAND JEF VAN NOOTEN

17 maart 2018

02u41 0 Herentals De verdachte voor de moord op Eleanore De Strijcker (27) uit Herentals blijft achter de tralies. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd. Moordverdachte Babur Y. (23) kwam zeven jaar geleden vanuit Afghanistan naar ons land. "Hij had zich perfect geïntegreerd en is nooit eerder met politie of gerecht in aanraking gekomen", zegt meester Peter Verpoorten.

Met een handboei aan zijn linkerhand, en een gipsverband rond zijn rechterhand. Zo werd de 23-jarige Babur Y. uit Herentals vrijdagochtend het gerechtsgebouw in Turnhout binnen gebracht. De man moest er voor de raadkamer verschijnen op verdenking van moord. "De onderzoekshypothese op dit moment is moord. Maar dat is voorlopig. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er inderdaad sprake is van voorbedachtheid", vertelt zijn advocaat Peter Verpoorten.





Gekneld in auto

Het gipsverband rond zijn rechterarm draagt de moordverdachte sinds dinsdag, de dag dat het lijk van Eleanore De Strijcker werd gevonden. "Maar de kwetsuur aan zijn hand heeft hij niet opgelopen tijdens de feiten zelf. Het is een gevolg van zijn verkeersongeval dat hij nadien in Limburg had. Hij heeft een tijd gekneld in zijn wagen gezeten", zegt meester Verpoorten nog.





De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van Babur Y. bevestigd. Die beslissing was slechts een formaliteit. "We hebben niet om zijn vrijlating gevraagd. We hebben met hem afgesproken dat we dat ook niet gaan doen in de loop van het onderzoek. We zullen afwachten tot er een beslissing ten gronde is, en dan zullen we kijken waar we staan", aldus zijn raadsman.





Geen familie

Eleanore De Strijcker zou met verscheidene messteken om het leven zijn gebracht, waaronder in de hals. De advocaat van Babur Y. wil daar niet op ingaan. "Over de feiten zelf kunnen we niks zeggen. Het is heel belangrijk dat het onderzoek zo snel en grondig mogelijk gevoerd kan worden. Zodat de familie en vrienden van het slachtoffer snel te horen krijgen wat er exact is gebeurd. Mijn cliënt heeft heel uitgebreide verklaringen afgelegd. Het is nu aan de rechercheurs om daar mee aan de slag te gaan."





Peter Verpoorten kan wel kwijt dat de moordverdachte een blanco strafregister heeft, zowel bij ons als in zijn thuisland Afghanistan. "Babur is in 2011 als 16-jarige jongen naar hier gekomen. Alleen, zonder familie. Ook op dit moment heeft hij geen familie in ons land. Van zodra hij in België is aangekomen, heeft hij alle moeite gedaan om zich goed te integreren. Hij heeft een hele reeks jobs gehad. Op het moment van de feiten was hij fabrieksarbeider. Hij heeft een blanco strafregister in België. En ook in Afghanistan is hij voor zover wij weten nooit met politie of gerecht in aanraking gekomen. Het verblijf in de gevangenis heeft dus een grote impact op hem."





Tolk

Nadat hij in België aankwam, woonde Babur Y. eerst jaren in Brussel. Pas een jaar geleden verhuisde hij naar Herentals, waar hij ging samenwonen met slachtoffer Eleanore De Strijcker.





"Door zijn verblijf in Brussel spreekt hij redelijk vlot Frans. Maar zijn Nederlands is nog gebrekkig. Daaraan was hij nog aan het werken. Er is daarom beslist om steeds met een tolk te werken. Daardoor kan hij ook in de toekomst zo goed mogelijk blijven deelnemen aan alle proceshandelingen", besluit Peter Verpoorten.