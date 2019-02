Mondelez Herentals volledig gesloten: 950 werknemers dagen niet op Kristof Baelus

13 februari 2019

11u08 0 Herentals Bij Mondelez in Herentals was het ongenoegen over het nieuwe loonakkoord net als in de rest van de Kempen groot. Alle werknemers legden het werk neer. Zo’n 50 vakondsmilitanten bemanden de poorten van het bedrijf.

“Het bedrijf is volledig gesloten, we hadden op voorhand onze werknemers ingelicht dat we een grote staking op poten zouden zetten”, zegt Gert Vermeulen van het ABVV. “We hebben opgeroepen om niet naar hier te komen maar gewoon thuis te blijven. De 950 werknemers van Mondelez steunden onze actie, waardoor we nu volledig gesloten zijn.”

Om de buren niet te hinderen bleef het stakerspiket eerder beperkt maar de impact op het bedrijf is groot. Aan de poort werd op een rustige manier actie gevoerd met een muziek en een vuur om de aanwezigen warm te houden.

“Onze baas was op de hoogte waardoor de leveranciers op voorhand wisten dat we niet zouden laden of lossen”, klinkt het. “We kregen enkele buitenlandse chauffeurs over de vloer maar die keerden vrijwillig terug. Vermoedelijk wachten ze op een parking tot we morgen weer aan de slag gaan.”

De stakers kregen wel af te rekenen met een chauffeur die een pakje kwam ophalen en spontaan zijn middelvinger toonde. Hij kreeg uiteindelijk wel zijn pakje mee, zodat alles rustig zou blijven aan de poort.

Aan de poort van Milka, waar nog eens 300 mensen het werk niet hebben aangevat, stond een tweede stakerspost.