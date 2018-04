Modebedrijf verdubbelt productiesite MARYLISE & REMBO GROEIT SNELLER DAN GEPLAND NA BRIDAL FASHION JEF VAN NOOTEN

09 april 2018

02u44 0 Herentals Het bruidsmodebedrijf Marylise & Rembo Fashion Group gaat haar productiesite verdubbelen in oppervlakte. Later deze maand zijn de creaties van het Kempense familiebedrijf voor het derde jaar op rij te zien tijdens de Barcelona Bridal Fashion Week.

Het familiebedrijf Marylise & Rembo Fashion Group (MRFG) blijft hoge toppen scheren. Op 26 april zijn de bruidsjurken van het bedrijf voor het derde jaar op rij te zien op de catwalk in Barcelona.





De voorbije twee edities bleven de bruidsjurken van het Herentalse bedrijf er niet onopgemerkt. Door het succes van de jurken moet Marylise & Rembo haar productiesite in Portugal zelfs drastisch uitbreiden. "Ons productieatelier in Portugal wordt momenteel stevig uitgebouwd met 1.000 vierkante meter. Dat is een verdubbeling van de huidige productiesite", vertelt Chiara De Vlieger, junior CEO van Marylise & Rembo Fashion Group. "Wij doen alles van A tot Z: van ontwerp over marketing en productie tot logistiek. In West-Europa zijn wij op ons niveau het enige bruidsmodehuis dat dit doet. Door het overweldigende succes van de laatste collecties groeien we sneller dan gepland."





Omdat de uitbreiding van het productieatelier tijd vraagt, werd in afwachting gezocht naar andere oplossingen. "De productie opdrijven doe je niet zomaar. Om dit op te vangen werken wij op verschillende pistes. Naast de uitbreiding van het productieatelier werd de productie gedurende vier maanden maximaal opgedreven en werd er samengewerkt met diverse coutureateliers in de regio. Tegen eind 2018 zal de bouw rond zijn en zullen we terug volledig 'up & running' zijn en kort op de bal kunnen spelen", aldus De Vlieger.





Chiara De Vlieger is de vierde generatie die aan het hoofd staat van het familiebedrijf. Sinds kort krijgt ze hulp van haar broer Cedric. Hij leidt voortaan de productieafdeling. "Met een masterdiploma TEW en internationale ervaring bij een toonaangevend consultancybedrijf is hij gewapend om samen met zijn zus stapsgewijs het roer over te nemen van het bedrijf", zegt CEO Werner De Vlieger. "Onze klanten mogen op beide oren slapen: met dit duo is de toekomst van MRFG verzekerd."





Het bruidsmodebedrijf is door Flanders DC genomineerd als 'Fashion Brand of The Year' in 2017. "Dit is een erkenning voor ons uniek Belgisch vakmanschap, maar ook voor onze nichesector. Lange tijd werd bruidsmode niet als mode beschouwd binnen de fashionsector. Deze nominatie beschouwen we dus als een beloning voor het harde werk van de afgelopen jaren", besluit Chiara De Vlieger.





629 verkooppunten

De twee bruidsmerken Marylise & Rembo Styling zijn verkrijgbaar in 629 verkooppunten in 20 verschillende landen van Europa tot Amerika, Rusland, Australië, China en Japan.