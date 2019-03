Minister Koen Van den Heuvel stelt ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ voor Kristof Baelus

15 maart 2019

18u39 0 Herentals Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel keurde de Vlaamse Regering op 15 maart 2019 de startnota goed voor een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’.

Van 30 april tot 28 juni organiseert het Departement Omgeving een publieke consultatie over deze startnota. Nabij Herentals zullen verschillende niet te ontwikkelen woon- en recreatiegebieden omgezet worden naar een openruimtebestemming omwille van het overstromingsgevoelig karakter of de aanwezige natuur- en landschapswaarde.

In totaal zal ongeveer 80 hectare harde zone worden omgezet naar groenzone. Het plan voorziet een uitbreiding van de natuurgebieden in de verschillende Natura 2000-gebieden van de vallei van de Kleine Nete, zoals het gebied Graafweide-Schupleer in het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa in Grobbendonk en Vorselaar, het Olens Broek ten oosten van Herentals en het gebied rond De Zegge-Mosselgoren in Geel.

“Met dit plan zetten we belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem in een regio met een sterke bebouwingsdruk”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Het plan geeft zo mee uitvoering aan de doestellingen van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’, een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, de gemeenten en verschillende openruimteactoren om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.”