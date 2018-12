Minister Bellot belooft betere aansluiting naar Brussel voor Kempenaren Kristof Baelus

19u04 0 Herentals Minister Bellot werd door Yoleen Van Camp (N-VA) aan de tand gevoeld over enkele Kempense spoorwegdossiers. Aanleiding? De niet-verzekerde aansluiting naar Brussel voor reizigers uit Olen, Geel en Mol.

Veel reizigers vonden de laatste tijd in Herentals geen aansluiting meer naar Brussel terwijl die bewuste trein binnen de voorziene vertraging van zes minuten zat. De pendelaars moesten hierdoor een uur wachten op de volgende trein. De NMBS zal vanaf nu meer controles uitvoeren zodat de aansluitingen verzekerd zullen zijn in de toekomst.

Minister Bellot beloofde ook dat er eind 2019 of begin 2020 extra dubbeldekkers naar de Kempen zouden komen. Die zouden de M4's vervangen die momenteel voornamelijk in de spits rijden.

“De parking aan het station van Herentals barst op drukke momenten ook uit haar voegen. In 2015 vond al een beperkte uitbreiding plaats, maar ook dat is niet meer voldoende. Op lange termijn is het plan om de parking naar de overkant van het station te verhuizen”, aldus Van Camp.