Minder diefstallen, maar méér ongevallen in politiezone Neteland

15 maart 2019

13u14 0 Herentals Vorig jaar was voor politiezone Neteland een positief jaar wat betreft inbraken en diefstallen. Maar er was in 2018 ook een duidelijke stijging van verkeersongevallen. Twee hadden een dodelijke afloop. Ook voor personen met een zware voet is het opletten geblazen, de politie stelde vorig jaar 9,6 procent meer verkeersinbreuken vast.

Politiezone Neteland registreerde vorig jaar een opmerkelijke daling van het aantal inbraken en diefstallen. Zo stelden ze vast dat er wel 60 procent minder diefstallen uit voertuigen, 41 procent minder diefstallen in woningen en 39 procent minder diefstallen in bedrijven waren. In 2017 werden er nog 308 diefstallen vastgesteld, in 2018 waren er dit nog 181, waarvan 50 pogingen.

“De opmerkelijke daling is een mooie opsteker na de forse toename in 2017. We investeerden afgelopen jaar extra in preventie, toezicht en opsporing”, zegt Dirk Van Peer, commissaris politiezone Neteland. “We organiseerden regelmatig controles op invalswegen om onder andere rondtrekkende daders te klissen. Ook het ANPR-cameranetwerk leverde in 2018 heel wat nuttige aanwijzingen op om onze speurders te helpen misdaden op te lossen.”

Verkeersinbreuken

Politiezone Neteland kreeg te kampen met 13.845 verkeersinbreuken, zo’n kleine 10 procent meer dan in 2017. Er werden 5.545 snelheidsovertredingen gemeten met de (digitale) snelheidsmeter en 885 via ANPR-trajectcontroles. Opmerkelijk is dat het aantal snelheidsovertredingen dubbel zo groot is tegen over 2017. Door de werken op de N13 zag de politie de snelheidsovertredingen er wel dalen.

Ook het aantal verkeersongevallen met gewonden is vorig jaar toegenomen, in 2018 werden er 24 procent meer ongevallen vastgesteld, het aantal slachtoffers steeg van 218 naar 256. “De toename van het aantal verkeersongevallen is momenteel niet te verklaren”, zegt Van Peer. “Gelukkig zien we sinds 2014 nog steeds een dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers. Het totaal aantal weekendongevallen daalde wel met 16 ongevallen.

Ook vielen er in 2018 twee doden op de wegen binnen Neteland, op 13 april liet een 67-jarige man uit Heist-op-den-Berg het leven na een aanrijding met een vrachtwagen op Poederleeseweg en op 11 november liet een 27-jarige Herentalsenaar het leven nadat hij met zijn wagen tegen een boom belandde op de Geelseweg. Beide ongevallen gebeurde op grondgebied Herentals.

Drugsvangst

Op 18 juli vielen speurders van de politiezone Neteland een pand van een vermeende drugsdealer binnen op de Herenthoutseweg in Herenthout. Op dat moment was de 38-jarige bewoners thuis, de man werd meteen gearresteerd. In de woning vond de politie 1,5 liter GHB, 2,4 kilogram speed, 559 xtc-tabletten, 20 gram cocaïne en 400 gram cannabis. De straatwaarde van de verdovende middelen bedroeg 20.000 euro.