Milieuraad organiseert infoavond over zwerfruimte in Lakenhal Jef Tegenbos

21 januari 2019

In de Lakenhal, op de Grote Markt van Herentals, organiseert de Herentalse milieuraad zijn jaarlijkse infoavond. Gastspreker is Tim Vekemans van het architectenbureau RE-ST. Hij komt meer uitleg geven over het onderzoek naar zwerfruimte. De avond heeft plaats op vrijdag 25 januari en begint om 20 uur. De toegang is gratis. Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie.