Middeneiland voor gevaarlijk kruispunt HERAANLEG MOET EINDE MAKEN AAN ONGEVALLEN TER HOOGTE VAN HEGGEKAPEL JEF VAN NOOTEN

29 juni 2018

02u36 1 Herentals Het gevaarlijke kruispunt van de Herentalsesteenweg met Heggekapel in Poederlee (Lille) wordt volledig heraangelegd. Het kruispunt, waar dinsdag nog een zwaar ongeval gebeurde, krijgt middeneilanden en een aparte afslagstrook. De heraanleg zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Dinsdag vormde het kruispunt van de Herentalsesteenweg met Heggekapel in Poederlee (Lille) nog het decor van een zwaar verkeersongeval. Een vrachtwagen die plots moest uitwijken knalde er frontaal op een bestelwagen die uit de andere richting kwam. De vrachtwagenchauffeur had in een reflex aan zijn stuur getrokken omdat voor hem een auto stil stond op de rijbaan om naar links Heggekapel in te draaien.





Zo'n verkeersongevallen zullen in de toekomst vermeden kunnen worden. Het kruispunt wordt volledig heraangelegd. "De heraanleg zal wel nog een aantal jaren op zich laten wachten", zegt burgemeester Paul Diels.





Fietspaden

De herinrichting van het kruispunt komt tegelijk met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N153. "Tussen Poederlee en Herentals wordt aan beide kanten van de weg een vrijliggend fietspad aangelegd. Daarbij worden ook enkele kruispunten, waar een bushalte is, onder handen genomen. Het kruispunt aan Heggekapel is er één van", zegt Diels. "Het kruispunt krijgt onder meer middeneilanden, met daartussen een middenrijstrook voor afslaand verkeer. Die auto's zullen dan niet langer het verkeer op de Herentalsesteenweg hinderen."





Dat een heraanleg van het kruispunt geen overbodige luxe is, blijkt uit de getuigenis van Frans Garousse. Hij woont pal aan het kruispunt en kijkt nog maar amper op wanneer er weer eens een ongeval gebeurt. "Vorige week is hier nog een fietser aangereden, vorig jaar lag er een cabrio op zijn dak op mijn oprit, en er is al eens een auto door mijn omheining tot in de voortuin gereden. Om de haverklap worden ook verlichtingspalen uitgereden, en de duiker hier in de gracht is al meermaals gesneuveld", blikt Frans terug op enkele ongevallen. "Soms krijg ik bericht van de provincie dat ik de gracht moet proper houden. Maar dat durf ik niet. Het is levensgevaarlijk om hier pal naast de weg te werken."





Onteigeningen

Frans juicht de heraanleg van het kruispunt toe. "Als ze dat doen, is het opgelost." Maar hij zal dus geduld moeten hebben. De plannen zijn klaar. In principe kunnen begin volgend jaar de onteigeningen starten. Dat kan even duren, want voor de volledige lengte van het fietspad, moet er heel wat onteigend worden", besluit Diels.





Frans werd al geïnformeerd over de onteigeningen. "Ik hoop wel dat ze er voldoende geld tegenover zetten. Mijn stuk grond van 1.045 vierkante meter zal nog maar 900 vierkante meter groot zijn. Bij verkoop is dat een groot waardeverlies."