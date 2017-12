Michaël krijgt fantastisch kerstcadeau 02u24 3 Foto Vanderveken Michaël Meulenbergs (op de ligfiets) en (vlnr.) Luc Scharre, Kris Belmans, Benny Saelen, Suzanne Van Roosbroeck en Eddy Lambaerts.

Michaël Meulenbergs (24) uit Noorderwijk, die verlamd raakte vanaf zijn middenrif na een zwaar ski-ongeval, heeft een handbike gekregen van het Mechelse bedrijf Elmos. "Deze ligfiets betekent heel veel voor mij."





Michaël kwam in 2016 ongelukkig ten val op de skipiste van Landgraaf. Toch liet hij de moed niet zakken en bleef hij vechten voor een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het enige wat hij miste was zijn sportief leven van vroeger. Dat wou hij opnieuw leven inblazen met een handbike. Daarvoor kreeg hij geen tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap omdat hij eerder al een aanklikfiets had gekocht.





Het Mechelse bedrijf Elmos zamelde samen met het Herentalse festival 'Noorderwijk Alive' geld in voor de handbike van Michaël. Tijdens de Warmste Week kreeg hij die overhandigd. "Het is een prachtig kerstcadeau", zegt Michaël. "Ik kan nu volop aan het sporten gaan om de spasticiteit in mijn benen onder controle te houden, iets waar ik momenteel vrij veel last van heb."





De fiets zelf kostte 9.500 euro. De actie heeft meer dan 12.000 euro opgeleverd. De resterende centen heeft de organisatie geschonken aan het Kankerfonds. (TJW)