Met paaseitjes op weg naar de finale van scholenproject Lions Club Kristof Baelus

25 februari 2019

20u11 0 Herentals Vijf leerlingen uit het vijfde jaar ASO uit GO! Campus De Vesten uit Herentals gaan voor een finaleplaats in het scholenproject van de Lions Club. De groep organiseerde al tal van acties waarvan de opbrengst gaan naar een snoezelkar voor de inwoners van Den Troon in Vorselaar.

De leerlingen moesten binnen hun groepje een eigen lokaal goed doel kiezen waarvoor ze zo veel mogelijk geld zouden inzamelen. Het vijftal koos voor Den Troon uit Vorselaar, een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Voor ons was de leuze niet zo moeilijk, de mama van Daan helpt af en toe in het centrum”, zegt Marie. “Ook mijn mama werkt af en toe in Den Troon als begeleidster voor de personen in het centrum.”

De groep ondernam al actie en ging helpen met de opbouw en afbraak van de Krawatencross in Lille en stonden ze al eens op de markt met onder andere koffie, chocomelk en cake.

“Met de opbrengst willen de Den Troon iets concreet kunnen schenken, wij hebben gekozen voor een snoezelkar. Dit is een kar met onder andere licht, geluid, geuren en een projector. Een basisuitvoering kost ongeveer 500 euro, maar met enkele uitbreidingen kost ze al snel meer dan 3000 euro.”, zegt Robin. “We zamelen zo veel mogelijk geld in, ook als we niet naar de finale mogen blijven we het ganse jaar acties organiseren zodat we Den troon toch een mooie snoezelkar kunnen schenken. Met de hoofdprijs van 1000 euro zouden we natuurlijk een heel uitgebreide snoezelkar kunnen schenken.”

Een snoezelkar is een speciaal ontworpen kar met materialen om personen te laten ‘snoezelen’ en ze rustiger te laten worden op moeilijkere momenten.

“Op 10 maart staan we op de markt in Herentals en verkopen we lekkere paaseitjes”, zegt Daan. “We zullen deze paaseitjes samen met de bewoners van Den Troon verpakken zodat we ook interactie hebben met hen.”

Of het team de hoofdprijs in de wacht kan slepen weten ze nog niet maar bij Den Troon kunnen ze alvast op hun beide oren slapen, deze vijf leerlingen gaan door tot ze voldoende geld ingezameld hebben voor hun aankoop.