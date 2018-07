Met oldtimers 4.500 kilometer door Europa VIJF KEMPENSE TWINTIGERS MAKEN REIS VAN HUN LEVEN WOUTER DEMUYNCK

13 juli 2018

02u39 0 Herentals Vandaag staan vijf Kempense jongeren aan de start van de Budapest Rally, een tocht door Europa die zo'n 4.500 kilometer telt. Onderweg moeten ze tal van opdrachten uitvoeren, de winnaar ontvangt een knalgele Trabant.

Vorig jaar al was Laurens Dox (24) uit Herentals van plan om met een groep vrienden een uitgestippelde route af te leggen met zijn oldtimer Audi 100 Avant uit 1988. Op de dag van het vertrek sloeg echter het noodlot toen en weigerde de wagen nog te starten.





Van uitstel kwam geen afstel. Laurens lapte de wagen maandenlang op en nu is die helemaal startklaar. Vandaag begint hij samen met zijn vriendin Hanne Leysen (23) uit Morkhoven aan de Budapest Rally, een kleurrijke roadtrip waarbij er in zeven etappes door twaalf verschillende landen wordt gereden. Het doel is niet om om ter snelste rijden, wel om zoveel mogelijk punten te vergaren door opdrachten tot een goed einde te brengen.





Laurens en Hanne vormen samen 'Team Bonnie and Clyde', zijn vriend Jochem Anthonis (24) uit Lichtaart vormt met nog twee andere kompanen 'Team Ghostbusters'.





"Tijdens de Budapest Rally kan je alle mooie plekken van Europa zien", zegt Laurens. "We passeren het Zwarte Woud, Zwitserland, de Stelviopas, het Gardameer, de Plitvicewatervallen in Kroatië om dan uiteindelijk Boedapest te bereiken. De tocht duurt zeven dagen en er nemen 50 wagens deel."





Opdrachten

Vandaag starten Laurens & co in Brussel voor de eerste etappe. Bij aanvang van elke etappe zullen ze bepaalde opdrachten krijgen die punten kunnen opleveren. "Die weten we dus nog niet op voorhand, maar ik ken wel enkele voorbeelden uit het verleden. Zo moest je zwemmen in het kanaal van Venetië of in een zwembroek de Sloveense grens oversteken. Ook de versiering van je auto levert punten op. We hebben gekozen voor Bonnie and Clyde, dus we hebben de auto versierd met kogelgaten. Zelf zullen we ook verkleed zijn in de stijl van 1920. Anderen hebben bijvoorbeeld gekozen voor het Cars-thema of om de wagen te schilderen in de kleuren van de jeeps uit Jurassic Park." De winnaar van de wedstrijd krijgt een gele Trabant.





Geen airco

"Die wagens rijden immers vaak rond in Boedapest. Ik doe het niet per se voor die wagen, eerder voor het avontuur. Het staat niet meteen bekend als een goede wagen, al heeft hij wel charme."





Laurens en Hanne zullen wel wat obstakels tijdens de tocht moeten overwinnen, al zijn ze wel goed voorbereid. "Het interieur van de wagen hebben we comfortabeler gemaakt met zachtere zetels en een kleine koelkast. We hebben verschillende gps'en voorzien en er is bluetooth zodat we kunnen bellen. Dat we geen airco hebben, wordt wel een uitdaging. Als je in Italië je raam opent, dan blaast de warme lucht in je gezicht. Over de oldtimer zelf zullen we ook waakzaam moeten zijn - daar kan altijd wel iets mee gebeuren."