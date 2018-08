Met de ezel 2.800 kilometer naar Compostella 02 augustus 2018

Na een voettocht van 2 800 kilometer arriveerden Gust Van Rooy uit Oelegem en Albert de Ghellinck uit Noorderwijk gisteren in het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Het duo - dat al stappend geld inzamelde voor kanderonderzoek - had veel bekijks met hun twee ezels. "Iedereen wou met ons op de foto".

Op paasmaandag 2 april vertrokken vrienden Gust Van Rooy (69) en Albert de Ghellinck (59) aan de kathedraal in Antwerpen op bedevaart naar Compostella. Eergisteren bereikten de twee - samen met de twee ezels die hen vergezelden - hun doel en dat gaf natuurlijk veel voldoening.





"We zijn trots op onszelf", laten Gust en Albert vanuit Spanje weten. "Zo'n lange voettocht is sowieso al niet evident en met twee ezels erbij wordt het nog wat lastiger (lacht). Een ezel heeft de reputatie van een koppig dier te zijn en dat is niet onterecht."





Maar Gust, Albert en hun dieren overwonnen dus toch alle hindernissen. De vele aanmoedigingen onderweg hielpen daarbij. "Zowat iedereen die we tegen kwamen wou met ons op de foto. Het is te zeggen: met onze ezels", vertelt Gust, die onderweg zijn baard liet staan en er nu naar eigen zeggen uitziet als Sinterklaas.





Bij aankomst aan de kathedraal van Compostella stond een bescheiden ontvangstcomité om Gust en Albert welkom te heten. Ook een oncologe van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen was present. Gust en Albert haalden immers sponsorgeld op voor het kankeronderzoek van het UZA.





Gust verloor acht jaar geleden zijn vrouw aan kanker, terwijl Albert de ziekte in 2005 overwon. (KDC)