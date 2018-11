Meisjesploeg Herentalse basketbalclub is groot succes Kristof Baelus

06 november 2018

12u18

Dit seizoen is de Herentalse basketbalclub HBBC gestart met een heuse meisjesploeg, en dit blijkt meteen een schot in de roos. Begonnen met vier meisjes tussen 10 en 12 zijn er nu reeds 9 speelsters en hebben zij hun eerste wedstrijden achter de rug. Er werd zelfs al gewonnen tegen meerdere jongensploegen. Eenmaal per week trainen zij apart, maar zij kunnen, naar eigen believen ook nog tweemaal meetrainen met hun jongensploeg van hun leeftijdscategorie. Wie eens wil komen kijken, mag zonder verplichtingen meetrainen op donderdag van 17 tot 18.30 uur in De Vesten.