Meer dan 180 leerlingen komen proeven van aanbod secundair onderwijs tijdens ‘Doe-dag’ Kristof Baelus

14 maart 2019

11u27 0 Herentals Jaarlijks organiseert Campus De Vesten in Herentals een ‘Doe-dag’ voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Hier kunnen ze tal van workshops volgen om een zo goed mogelijke keuze te maken naar het secundair onderwijs toe.

De leerlingen kunnen tijdens de ‘Doe-dag’ de sfeer van het secundair onderwijs opsnuiven. Uit hun eigen interesse kunnen ze een keuze maken uit diverse workshops binnen het bereik van de school.

In de praktijklokalen vinden we veel enthousiaste leerlingen terug die nu al een bewuste keuze maakten om een praktijkworkshop te volgen. “De leerlingen zijn zeer enthousiast”, zegt leerkracht Ken De Belder. “Ook onze studenten van het zevende jaar hebben we mee ingeschakeld om de workshops te begeleiden."

Tijdens de praktijkworkshops is het belangrijk dat de leerlingen niet enkel een werkstukje maken, maar ook het verhaal rond het werkstuk kennen. Zo leren ze bijvoorbeeld met welke houtsoorten ze werken, vanwaar deze afkomstig zijn en hoe ecologisch het gebruik ervan is.

“Het is leuk om al eens kennis te maken met het secundair onderwijs”, zegt Robbe Van Hofstraeten (10) uit De Vlindertuin in Lille. “Later wil ik iets met mechanica doen. Mijn stiefpapa heeft dit ook gedaan en het lijkt me een heel leuke richting. Ik heb hier op school vandaag al veel kunnen bijleren.”