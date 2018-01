Meer dan 1.000 schadegevallen, twee gewonden 19 januari 2018

02u52 0 Herentals De Kempense brandweerzones kregen gisteren meer dan duizend oproepen te verwerken over stormschade. Op een groot deel van die locaties zal de brandweer pas vandaag langs kunnen gaan. Minstens twee personen liepen verwondingen op door het stormweer.

De korpsen van brandweerzone Kempen hadden gisterenmiddag rond 15 uur, nadat de storm grotendeels was gaan liggen, zo'n 600 oproepen gekregen. De meeste oproepen gingen over bomen, dakpannen en zonnepanelen die om- of weggewaaid waren. "De zeven brandweerposten die samen zone Kempen vormen, hebben iedereen ingezet die beschikbaar is. Soms zijn we op 30 plaatsen tegelijk bezig", vertelt zonecommandant Koen Bollen.





Ook brandweerzone Taxandria had rond 15 uur zo'n 600 oproepen binnen gekregen. Sommige oproepen gingen over het kanaal Dessel-Schoten. Daar was de scheepvaart versperd omdat er bomen in het water waren gevallen.





"Maar dat is voor de brandweer geen prioriteit. We concentreren ons op gebouwen, vooral omdat er regen wordt aangekondigd. We krijgen ook hulp van de civiele bescherming voor het dichten van daken", klonk het bij brandweerzone Taxandria.





In de Kempen zijn minstens twee personen gewond geraakt bij het stormweer. In de Heikestraat in Balen liep een bewoner lichte verwondingen op nadat een boom op zijn woning was gevallen. Een zware tak belandde zelfs in de slaapkamer. In Rijkevorsel raakte een bestuurder gewond nadat een boom op zijn auto viel. (JVN)