Meer dan 1.000 leerlingen ontdekken nieuwe studierichtingen van kOsh Kristof Baelus

31 januari 2019

13u49 0 Herentals Op campus Ieperstraat van secundaire school kOsh hebben de zesde leerjaren van basisscholen uit de buurt vandaag kennisgemaakt met het vernieuwde aanbod. Zo wordt die studiekeuze net iets gemakkelijker. “We hebben al veel bijgeleerd”, zeggen Zoé en Noor.

Meer dan 30 basisscholen doen tot 5 februari mee met de Kieswijzer van kOsh. Leerlingen ontdekken er al doende welke studierichting bij hen past.

“Als ze naar het eerste middelbaar komen, moeten leerlingen voor het eerst hun richting kiezen. Dat kunnen ze hier via acht theoretische en praktische workshops van een half uur”, zegt Jan Van Dyck, directeur kOsh campus Ieperstraat. “Daarin verkennen ze een waaier van vakken gaande van voeding, sport en klassieke talen over STEM-technieken en economie tot IT.”

Tijdens de workshops komen zowel de praktische als de theoretische opleidingen aan bod. kOsh organiseert Kieswijzer al voor het tiende jaar en moet vaak scholen weigeren, omdat er maar plaats is voor 250 leerlingen per dag.

“Tijdens sommige workshops schakelen we onze leerlingen in om de kinderen uit de lagere school te begeleiden”, zegt Christel Claes, directeur kOsh campus Ieperstraat.

“Dat we verschillende studierichtingen kunnen bekijken, is erg leuk”, zeggen Noor en Zoé. “We hebben tijdens de workshop voeding net een gezonde wrap gemaakt. We hebben al veel bijgeleerd.”