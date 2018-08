Marva en René Swartenbroeckx ontvangen Nestor 30 augustus 2018

In de schouwburg van 't Schaliken in Herentals, werden de jaarlijkse Nestors uitgereikt. De Nestor is een bekroning voor mensen die in hun leven een positieve bijdrage hebben geleverd aan de Vlaamse cultuur.





Dit jaar ging die eer naar zangeres Marva. Ingrid Ryken bracht, met de muzikale steun van Karin en Tony Decap, enkele nummers van de gevierde zangeres. Scenarist René Swartenbroeckx was de andere laureaat. Hij kreeg daarbij de steun van zijn dochter An, gekend als Bieke van FC De Kampioenen, die zelf ook een gewaardeerde scenariste.





(TJH)