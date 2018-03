Markgravenstraat lijdt onder snelheidsduivels 09 maart 2018

De Markgravenstraat lijdt onder snelheidsduivels en buurtbewoners klagen over de onveilige straat. "De fietsers voelen zich niet veilig, want er is geen fietspad noch suggestiestrook om te fietsen.", vertelt Groen-gemeenteraadslid Lieve Snauwaert. "De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur wordt niet door iedereen gerespecteerd." Het stadsbestuur heeft ondertussen de zone 30-verkeersborden opnieuw in de straat geplaatst, begin april wordt er een meettoestel geplaatst om de snelheid in de straat te meten. "Bij de vorige meting zagen we nog met veel zware overtredingen. Als de stad wil inzetten op fietsers zal men toch de infrastructuur er drastisch moeten veranderen en voor hen moeten kiezen in plaats van voor de auto." (MVBO)