Mariette en Jef vieren 60ste huwelijksverjaardag 24 april 2018

In de Blaasbalgstraat in Herentals, vierden Jef Andries (82) en Mariette Wyns (81) hun 60ste huwelijksverjaardag. Beiden geboren en getogen Herentalsenaren zijn de ouders van een dochter, Suzanne, en de grootouders van drie kleinkinderen, Leen, An en Toon. Jef was werkzaam in de Kempische Gieterijen, Mariette in de vroegere warenhuizen Unic en Nopri.





(TJH)