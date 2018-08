Maria ontmoet na acht jaar opnieuw haar familie 07 augustus 2018

02u51 0

Maria Van Hoof en Amin Islam zijn al twaalf jaar samen. Ze ontmoetten elkaar in Engeland. Maria is geboren in Herentals, en woonde tijdens haar jeugd in Wiekevorst. Vijftien jaar geleden verhuisde ze naar Olney in Engeland. Amin is afkomstig van Bangladesh. Toen hij vijf was verhuisde hij met zijn familie naar Engeland, waar zijn vader werk had gevonden. Ze hebben een zoon, Justin, en een dochter, Aleisha. Door ziekte en het verbod van de dokters om te reizen was het acht jaar geleden dat Maria aan haar familie in Herentals nog gezien had. In de nabije toekomst moet ze opnieuw een operatie ondergaan. Na haar herstel hoopt ze haar familie vaker te kunnen ontmoeten.





(TJH)