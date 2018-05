Maria en Mil zijn zestig jaar getrouwd 08 mei 2018

Mil Deneef en Maria Wellens, beiden geboren en getogen in Herentals, vierden in de Augustijnenlaan hun diamanten huwelijksjubileum. Mil is 80 jaar en werkte in de autosector. Maria, 79 jaar, werkte bij Philips.





Het koppel heeft twee kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Maria schildert en tekent in dienstencentrum Het Convent, Mil is liefhebber van een fietstocht.





(TJH)