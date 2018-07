Maria en Jos vieren diamanten jubileum 03 juli 2018

Jos Cornelis en Maria Hendrickx, woonachtig in de Albertstraat in Noorderwijk, vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Jos werd geboren in de Herentalse deelgemeente, Maria is afkomstig van Olen. Ze zijn de ouders van vier kinderen, grootouders van zeven kleinkinderen en overgrootouders van vier achterkleinkinderen. Van beroep was Jos schilder en behanger. Maria ontfermde zich over het huishouden. Biljarten, meer bepaald driebanden, was een grote hobby van Jos.





(TJH)