Maria Bellens en Pol Verreydt vieren hun 50ste huwelijksverjaardag 29 juni 2018

In Stadsveld in Herentals vierden Pol Verreydt, geboren en getogen in Herentals, en Maria Bellens, geboren in Olen, hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn de ouders van Marc, schoonouders van Kelly en grootouders van Vincent en Niels.





Pol was geruime tijd tewerkgesteld bij de stad Herentals, Maria werkte in het Gildenhuis en de vroegere Nopri. Ze zijn allebei lid van de Herentalse wandelclub. Pol was vroeger ook bestuurslid van RWD Herentals, de succesvolle Herentalse vrouwenvoetbalclub.





(TJH)