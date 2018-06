Margriet Hermans is voorprogramma van livestream Barbara Dex 15 juni 2018

Barbara Dex heeft gisteren een concert gegeven in maar liefst 27 woonzorgcentra. Overal tegelijk. Dat brede publiek werd mogelijk gemaakt door een uniek project waarbij haar voorstelling 'Dex tot de tweede macht' in de Kuub in Turnhout live werd gestreamd naar 27 rusthuizen in de provincie Antwerpen. "In 27 woonzorgcentra, verspreid over de hele provincie Antwerpen, keken de bewoners rechtstreeks mee via een livestream. Het was voor de eerste keer dat zoiets in Vlaanderen op deze schaal gebeurt", klinkt het bij de provincie. "23 cultuur- en gemeenschapscentra, vrijetijdsdiensten en lokale besturen sloegen de handen in elkaar voor de omkadering en de technische ondersteuning."





In enkele woonrzorgcentra werd de livestream van Barbara Dex nog voorafgegaan door een voorprogramma. Zo trad vader Marc Dex op in woonzorgcentrum De Wending in Turnhout. In het woonzorgcentrum in Ravels werden de senioren in de refter eerst getrakteerd op een miniconcert van Margriet Hermans. (JVN)