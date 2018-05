Marco L. ontkent uitspraak over 'tweede moord' 29 mei 2018

02u48 0 Herentals Moordverdachte Marco L. (43) betwist dat hij onrechtstreeks de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts heeft opgebiecht. Volgens enkele cipiers riep hij 'dit wordt mijn tweede moord', maar dat ontkent Marco met klem.

Eén dag na zijn uitlevering door Spanje verscheen Marco L. op 17 mei voor de onderzoeksrechter in Turnhout. Die hield hem aan voor roofmoord op Christine Lenaerts, gevangenisverpleegster in Antwerpen. Na zijn aanhouding werd Marco naar de gevangenis in Turnhout gebracht. Daar liep hij meteen een tuchtmaatregel op voor de bedreiging van een verpleegster. Tijdens dat incident zou hij volgens de cipiers 'dit wordt mijn tweede moord" geroepen hebben, maar Marco zelf spreekt dat tegen. "Marco L. ontkent met klem dergelijke uitspraken te hebben verricht. Dergelijke ongefundeerde uitlatingen zijn een inbreuk op de rechten van verdediging van mijn cliënt", zegt meester Evelyne du Moulin, advocate van Marco L.





Het incident met de verpleegster leverde L. intussen een tuchtstraf op. Hij moet een maand lang alleen op wandeling, en mag alleen bezoek achter glas ontvangen.





In hetzelfde dossier zit ook Ashley V.D.V. achter de tralies. Zij wordt samen met Marco L. verdacht van de roofmoord op Christine Lenaerts.





Ashley V.D.V. ontkent haar betrokkenheid, Marco L. beroept zich voorlopig op zijn zwijgrecht. (JVN)