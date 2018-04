Marcelle en Julien vieren 65ste huwelijksverjaardag 24 april 2018

In de Augustijnenlaan in Herentals, vierden Julien Nicolaï en Marcelle Lesire hun briljanten huwelijksjubileum. Julien is 96 jaar en afkomstig van Beringen-Mijn. Marcelle is 86 jaar. Zij werd geboren in Wilrijk. Tot vijf jaar geleden woonden de jubilearissen in Onze-Lieve-Vrouw Olen. Julien heeft een ganse loopbaan, die in 1952 begon, gewerkt als chemicus in wat in de volksmond het 'Fabriek van Olen' wordt genoemd. Julien en Marcelle zijn de ouders van vijf kinderen, grootouders van tien kleinkinderen en overgrootouders van twee achterkleinkinderen.





(TJH)