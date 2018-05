Mannen Vabco Mol en Ac Herentals sterk in interclub ereafdeling VAL 15 mei 2018

02u50 0 Herentals Vabco Mol en Ac Herentals trokken voor hun interclubwedstrijd in de op één na hoogste afdeling (ereafdeling VAL) bij de mannen naar Kessel-Lo. Ac Herentals werd zesde, Vabco Mol achtste.

Atletiek

Vooraf vreesde Vabco Mol dat het niet simpel zou zijn om in de ereafdeling te blijven nadat het vorig jaar promoveerde vanuit Landelijke 1. Maar de mannen deden het prima. In de breedte zetten ze een sterke prestatie neer. In tegenstelling tot sommige andere clubs lieten ze geen steken vallen. Jasper Wuyts snelde in de sterk bezette 5000m naar de derde stek in 15.05.40. De vorig jaar gestopte tienkamper Jens Hooyberghs toonde dat hij nog heel wat in zijn mars heeft. Hij werd derde op de 110m horden in 15.64. In het hinkstap-springen deed hij er nog een vierde plek bovenop met 13m07. Uiteindelijk werd Vabco Mol achtste in de eindstand met 115,5 punten. Het hield een ruime marge van twaalf punten over op de gevreesde voorlaatste degradatiestek. Groot was de opluchting.





"Opdracht volbracht", klonk het in het kamp van Vabco Mol. De mannen van Ac Herentals beleefden een sterk interclubdagje. In het begin van de competitie bij de eerste tussenstanden draaiden ze zelfs mee op de topplaatsen. Groot minpuntje was het uitvallen van Kobe Vleminckx in de 200m. Nog voor hij de bocht uit was, greep de topspurter naar de hamstring. Hij moest daarna verstek geven voor de 4x 100m estafette. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag in actie kan komen op het Vlaams kampioenschap in Deinze. Voor hij zich blesseerde won hij wel de 100m in 10.76. Enkele andere uitblinkers in het team van Ac Herentals waren coach/ex-topatleet Kristof Beyens die tweede werd in het hink-stap-springen met 13m51, scholier Kwinten Torfs die het verspringen won met 6m67 en junior Jef Vermeiren die het hoogspringen won met 2m00. Nog indrukwekkend was de jongere broer van Kwinten Torfs, cadet Robbe Torfs. De jongste telg van het team werd knap derde in het polsstokspringen met 4m10. ACHL legde met 130 punten beslag op de zesde stek. Zonder het uitvallen van Vleminckx zouden ze zeer dicht bij de twee eerste promotieplaatsen gekomen zijn. Aangezien ACHL over een erg jonge ploeg beschikt, zullen ze de komende zeker kunnen meedoen voor de promotie. (BSE)