Mannen opgepakt voor familiaal geweld 02 juni 2018

02u53 0

De raadkamer in Turnhout heeHert geft vrijdag de aanhouding bevestigd van twee mannen uit Herselt en Herentals voor verschillende feiten van partnergeweld. De eerste feiten dateren van 27 mei op een camping in Herselt. Een man (35) krijgt het aan de stok met zijn partner (26). De ruzie escaleert en de man bedreigt haar met een mes. Uiteindelijk haalt hij ook uit en verwondt zijn partner in het aangezicht. Ze kreeg ook nog een klap in haar aangezicht. Op het moment van de ruzie was er ook een 16-jarige vriend van het koppel aanwezig en die werd door de 35-jarige onder dwang meegenomen om later weer uit de auto gezet te worden. De politie kon de man snel oppakken. De raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd. Hij wordt beticht van partnergeweld en ontvoering. Volgens de speurders zouden de feiten zich vooral afspelen in het drugsmilieu.





De twee zaak deed zich voor op 29 mei in een appartement in Herentals. Een Sri Lankaanse man kreeg het aan de stok met zijn minderjarige dochter van 17 en dient haar een vuistslag toe. Zijn partner kan uiteindelijk ontkomen met de kinderen en vluchtte naar de buren. Omdat de kinderen verklaard hebben dat ze bang zijn voor hun vader, heeft de raadkamer zijn aanhouding bevestigd. (VTT)