Man zwaait met wapen in tuin 01 juni 2018

De politie in Herentals is donderdagmiddag massaal uitgerukt na een melding dat er een gewapende man rondliep in het gehucht Noorderwijk. Getuigen hadden rond 13 uur een man met een wapen zien rond lopen in een tuin in de Fabiolastraat. De politie kon de man zonder problemen arresteren. Hij was op dat moment niet meer in het bezit van het wapen.





De opgepakte man bleek de bewoner te zijn die in zijn eigen tuin rond liep met het wapen. Het ging om een luchtdrukpistool dat hij intussen al opnieuw in zijn woning had gelegd. De aanleiding dat de man naar een wapen had gegrepen, lag in de relationele sfeer. De man was te dronken om meteen verhoord te kunnen worden. Pas na dat verhoor wordt hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid. (JVN)