Man wordt in vijf maanden tijd twee keer opgepakt voor verkoop van drugs: “Geld nodig wegens financiële problemen” Kristof Baelus

25 februari 2019

15u20 0 Herentals Kim V.D.B. stond terecht voor het bezit en de verkoop van drugs. Bij twee huiszoekingen in vijf maanden tijd werden telkens drugs gevonden in zijn huis. “Ik zat in geldnood en moest wel drugs dealen”, beweert hij.

De naam van Kim V.D.B. uit Herentals kwam verschillende keren naar boven in drugsonderzoeken. Daarom volgde een huiszoeking in de woning van de man.

Op 18 juli 2018 werden in zijn woning drugs gevonden waaronder GHB, speed en cannabis. Op de salontafel lag een glazen plateau met speed, in de keuken stonden emmers en een mengkom, waarin de man naar eigen zeggen GHB maakte. De agenten vonden ook pepperspray en verboden wapens in de woning.

“De man verklaarde dat hij in geldnood zat en daarom een handeltje in verdovende middelen begon. Hij verdiende 2.000 euro per week”, aldus de openbare aanklager.

Tweede huiszoeking

Na zijn arrestatie en een korte hechtenis mocht de man onder voorwaarden de cel verlaten. Niet veel later startte hij zijn handeltje weer op. Op 18 december 2018, bij een tweede huiszoeking, werden weer verdovende middelen werden gevonden. De man werd opnieuw aangehouden en bekende voor een tweede keer alle feiten.

“Mijn cliënt heeft een groot drugsprobleem en is zwakbegaafd”, zegt de raadsheer van V.D.B. “Hierdoor krijgt hij zijn leven niet op de rail. Mijn cliënt zou het meest geholpen zijn met een residentiële opname.”

De openbare aanklager denkt daar echter anders over en vordert een gevangenisstraf van 48 maanden en een geldboete. Ook wil de openbare aanklager de verbeurdverklaring van de omzet van de drugshandel, een slordige 156.000 euro.

Vonnis op 11 maart.