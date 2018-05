Man stapt spoed binnen met kogel in long SLACHTOFFER WEIGERT DETAILS OVER SCHIETPARTIJ TE GEVEN JEF VAN NOOTEN

01 juni 2018

02u52 0 Herentals Een jongeman is gisterenochtend zwaargewond geraakt na een schietpartij. Het slachtoffer werd in de bovenbuik geschoten. De kogel doorboorde een van zijn longen. Hij ging zelf naar spoed, maar was erg karig met commentaar. "Hij wilde niks zeggen. Niet waar het gebeurd is. Niet wie het gedaan heeft", klinkt het bij de politie.

De federale gerechtelijke politie in Turnhout is een onderzoek gestart nadat gisterenochtend een jonge man zwaargewond is geraakt bij een mysterieuze schietpartij. Het was gisteren een raadsel waar de schietpartij zich precies had voorgedaan. De politiezone Turnhout had geen enkele melding binnengekregen van een vuurgevecht, maar werd rond 3.30 uur gealarmeerd door Campus Sint-Elisabeth, waar de spoedafdeling van AZ Turnhout zich bevindt. Daar was even voordien een twintiger of dertiger binnen gewandeld die dringend medische hulp nodig had. "Hij had een schotwonde in de bovenbuik. Hij weigerde zijn identiteitspapieren te geven of zichzelf kenbaar te maken. Hij zei alleen dat hij één uur voordien neergeschoten was", klinkt het bij de politie. Omdat het slachtoffer zijn naam weigerde te geven, kreeg de man het label 'patiënt X' opgekleefd in het ziekenhuis.





Het is een raadsel waarom patiënt X één uur gewacht heeft voordat hij naar de spoedafdeling trok. Werd hij eerst een tijd vast gehouden? Of had hij eerst al een lange rit achter de rug om naar een ziekenhuis te trekken ver uit de buurt waar de schietpartij heeft plaatsgevonden? Dat laatste is zeker een mogelijkheid, want het slachtoffer lijkt niet van plan om de schutter op een schoteltje aan te bieden aan de politie. "Hij wilde niks zeggen. Niet waar de schietpartij zich had voorgedaan, niet wie op hem geschoten heeft. Het onderzoek werd daarom overgedragen aan de federale gerechtelijke politie", aldus nog de politiebron.





Nachtwinkel

De enige informatie die het slachtoffer wilde geven, was dat de schietpartij in een nachtwinkel had plaatsgevonden en dat de schutter een Surinamer was. De politie in Turnhout bracht meteen een bezoek aan enkele nachtwinkels, maar dat leverde niets op.





Het slachtoffer is vermoedelijk van Noord-Afrikaanse origine. De kogel waarmee hij beschoten was, had één van zijn longen doorboord. De man werd geopereerd. De kogel, een exemplaar van een zwaar kaliber, werd uit zijn lijf gehaald en aan de politie overhandigd voor verder onderzoek. Het slachtoffer is buiten levensgevaar, maar ligt nog wel op de intensieve afdeling van het ziekenhuis aan een beademingsmachine tot de verwonding aan zijn long voldoende hersteld is.





De politie stelde vast dat het slachtoffer een grote hoeveelheid cash geld op zak had. Dat kan er op wijzen dat de schietpartij heeft plaatsgevonden tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal. Eind september viel aan de Oude Steenweg in Grobbendonk nog een dode tijdens een ripdeal. Sinds een paar maanden zitten twee Surinamers achter de tralies als verdachten voor die moord.