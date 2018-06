Man riskeert 14 maanden voor partnergeweld 13 juni 2018

02u25 0 Herentals De 54-jarige Peter V. uit Mol riskeert een gevangenisstraf van veertien maanden voor intrafamiliaal geweld. De man sloeg in juni 2015 zijn partner bewusteloos op een parking van warenhuis Delhaize in Herentals. De minderjarige kinderen van het koppel waren daar getuige van.

De twee kregen het met elkaar aan de stok en het slachtoffer sloeg op een bepaald moment tegen de zijspiegel van de wagen. Peter V. verloor zijn kalmte en sloeg zijn ex verschillende keren. De vrouw viel bewusteloos, maar dat deed de man blijkbaar niet veel. Hij stapte gewoon in de wagen en reed weg. "Het geweld heeft een zware impact gehad op de minderjarige kinderen van het gewezen koppel", klinkt het bij het Openbaar Ministerie. "Mijn ambt vraagt een celstraf van veertien maanden." De beklaagde kwam eerder al in aanraking met het gerecht voor verdovende middelen en diefstallen.





Peter V. zelf gaf aan dat hij nog altijd niet beseft wat er is gebeurd en dat ze sinds kort weer gewoon naast elkaar kunnen zitten. Hij heeft ook een cursus agressiebeheersing gevolgd.





(VTT)