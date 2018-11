Man die molotovcocktail naar tent gooide weldra voor rechtbank JVN

06 november 2018

De 40-jarige Mario L. uit Herentals moet zich weldra verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Turnhout. De raadkamer heeft hem naar de rechter doorverwezen voor opzettelijke brandstichting bij nacht. De man gooide op 30 juni van dit jaar een molotovcocktail op een tent die opgesteld stond op de oever van het kanaal Herentals-Bocholt in Herenrals, niet ver van PrimaLux. Met de brandstichting viseerde hij Jessy Remmers uit Herentals, een vrouw met wie hij al een tijd bevriend was, maar die zijn liefde niet beantwoordde. “Hij was verliefd op mij, maar kon mij niet krijgen. Wel als vriend, maar niet meer. Dan kon hij wellicht niet verkroppen”, getuigde het slachtoffer na de brandstichting in de krant. Mario L. zit sindsdien achter de tralies. Hij zal nog deze maand voor de rechtbank moeten verschijnen.