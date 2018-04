Man (67) sterft na frontale botsing met truck GELIJKAARDIG ONGEVAL IN 2015 EISTE TWEE DODEN MARLIES VAN BAEL

02u31 0 Herentals Aan de Poederleeseweg in Herentals vlakbij de vistrap aan de Aa gebeurde gisterenmiddag een dodelijk verkeersongeval. Een 67-jarige man, G.V.N. uit Heist-op-den-Berg, knalde frontaal op een vrachtwagen en kwam om het leven.

Omstreeks 12.30 uur kreeg de politie Neteland de oproep binnen van een ongeval op de Poederleeseweg in Herentals. G.V.N. uit Heist-op-den-Berg kwam met zijn voertuig, een Dacia Duster, uit de richting van Herentals.





Volgens getuigen reed de auto al zwalpend op de baan en verliet hij al vaker zijn rijvak om een nog onduidelijke reden. In de bocht vlak aan de brug over de Aa botste hij frontaal op een vrachtwagen die uit de richting van Poederlee kwam aangereden. De auto ging over de kop, voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.





Ook de brandweer van Herentals kwam ter plaatse. "Is de man onwel geworden, was hij met zijn gsm bezig of wou hij iets nemen en is hij daarom van zijn rijvak afgeweken? We zullen het waarschijnlijk nooit weten", zegt commissaris Paul Vervoort van de lokale politie Neteland. De bestuurder van de personenwagen zat geklemd in het voertuig en kon na een tijdje bevrijd worden. De vrachtwagenchauffeur werd in shock en lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagen met Duitse nummerplaat was van het Duitse koerierbedrijf Gieseke uit Aken.





Ooggetuige Marc Turelinckx belde de politie. De man verkoopt vaak aardbeien aan de Poederleeseweg maar komt ook geregeld kijken aan de vistrap. "Ik stond aan de vistrap aan de Aa en was met mijn gsm bezig toen ik een luide knal hoorde", vertelt hij. "Ik zag nog net een vrachtwagen over de baan schuiven, de auto lag al op zijn kop. Ik heb direct de politie gebeld en ben naar de plaats van het ongeval gelopen. Dit is een hele drukke baan dus er stonden al snel heel wat mensen langs de auto."





Marc zag al snel dat het ernstig was. "Ik zag uit de auto wat haar liggen in een plas bloed. We wisten al snel dat we niets meer konden doen voor de man."





In januari 2015 kwamen enkele honderden meters verder ook Carine Proost en haar kleindochter Frauliene uit Beerse om het leven door een frontale botsing met een vrachtwagen. De bloemen staan er nog steeds ter herdenking.





Is de Poederleeseweg dan een onveilige baan? "Dat vind ik eigenlijk niet", zegt getuige Marc. "Het kan aan de weg liggen, maar misschien ligt het ook aan de mensen? We weten niet hoe de man nu om het leven is gekomen."





Het staat vast dat de 67-jarige man die gisteren om het leven kwam, niet te snel reed. "Er waren zelfs mensen achter de auto die hem wilden voorbij steken omdat hij zo traag reed", zegt Paul Vervoort van de politie Neteland nog. De Poederleeseweg werd in de late namiddag opnieuw vrijgegeven voor verkeer.