Man (48) betrapt met kinderporno 25 augustus 2018

Een 48-jarige man uit Herentals is door de raadkamer in Turnhout onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was enkele dagen geleden opgepakt voor het bezit van kinderpornografisch materiaal. Hij zat sinds begin deze week achter de tralies, maar mag naar huis in afwachting van zijn proces op voorwaarde dat hij geen sociale media meer gebruikt. De man moet ook zijn werk hervatten en later persoonlijk verschijnen op zijn proces. (JVN)