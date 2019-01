Makoto Jutsu Do vzw stelt zijn lessen voor Kristof Baelus

03 januari 2019

10u21 0 Herentals Makoto Jutsu Do vzw is op zoek naar nieuwe leden en zal zijn verschillende stijlen voorstellen op 20 januari op sportdomein Sport Vlaanderen in Herentals.

Iedereen is er tussen 13 uur en 16 uur van harte welkom om kennis te maken met deze sport. De vzw geeft les in vier stijlen: Budo (krijgkunst), Kanta Do (zwaardkunst), Wakamono Do (jeugdwerking) en Ji Ei (cursus zelfverdediging). Dit alles zonder competitief karakter en louter ter verdediging. Tijdens de voorstellingen kan je ook meer informatie verkrijgen omtrent de vzw.