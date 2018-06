Magda en Jos vieren gouden jubileum 07 juni 2018

02u29 0

In de Blijdenbergstraat in Herentals, vierden Jos Melis en Magda Beyens hun 50ste huwelijksverjaardag. Jos werd geboren in Voortkapel en was werkzaam in het fabriek van Olen. Magda is geboren in Tongerlo. Ze zijn de ouders van vier kinderen en grootouders van zes kleinkinderen. Muziek is een grote hobby van Jos. Linedance is een wekelijkse bezigheid van Magda.





(TJH)