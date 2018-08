Louisa De Busser overleden 21 augustus 2018

02u32 0

Zondag is in Herentals Louisa De Busser overleden. Louisa, die twee jaar geleden met François Diels haar gouden huwelijksjubileum vierde, is in Herentals vooral gekend over de vier boeken die ze over haar geboortestad heeft geschreven. Daarmee onderstreepte ze haar liefde voor Herentals. In 2005-2006 kreeg Louisa als eerste de Herentalse cultuurprijs. Later schreef ze nog verschillende boeken, onder meer over zuster Rumolda, het 'Heilig nonneke' van Herentals. Louisa De Busser is 84 jaar geworden.





De uitvaart heeft plaats op zaterdag 25 augustus om 10 uur in de Begijnhofkerk van Herentals. (TJH)